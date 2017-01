Fusillade à l'aéroport de Fort Lauderdale: au moins cinq morts, un suspect arrêté

Une fusillade a éclaté ce vendredi 7 en Floride (sud-est des Etats-Unis) à l'aéroport international de Fort Lauderdale , faisant plusieurs victimes.

Les informations étaient encore contradictoires et donc à prendre au conditionnel ce vendredi soir (en milieu de journée à l'heure de la Floride). Les médias américaines s'accordent cependant pour dire qu'un homme a ouvert le feu au sein de l'aéroport. Des témoignages publiés sur les réseaux sociaux, notamment celui de l'ancien porte-parole de la Maison-Blanche Ari Fleischer sur Twitter, ont confirmé cette attaque. Elle aurait eu lieu à l'extérieur, sur le tarmac dans la zone de récupération des bagages.

De nombraux passagers ont été évacués à pied de l'aéroport totalement fermé au trafic aérien, alors que dans un premier temps les civils avaient été autorisés à rentrer à l'intérieur. Les télévisions américaines diffusaient la scène surréaliste de centaines de personner remontant les interminables pistes d'atterrissage.

Plusieurs bilans ont été évoqués au cours de la journée. Il a dans un premier temps été question d'une dizaine de victimes, puis de neuf blessés. Peu avant 20 heures, CBS évoquait trois morts et plusieurs blessés

Mais peu après, le bureau du sheriff du comté de Broward a affirmé que "cinq personnes avaient été tuées" et que huit autres avaient dû être transportées à l'hôpital. Alors que les médias américains affirment que le tireur a été interpellé, le bureau du sheriff a également confirmé qu'un suspect avait été arrêté. La police continuait cependant alors à cadriller l'aéroport et certains mouvement de panique et déploiement de forces laissaient envisager qu'un second tireur puisse être recherché. Toutefois plusieurs "sources officielles" ont évoqué un tireur solitaire.

Il était quelques heures après les faits bien sûr trop tôt pour établir le mobile de cette attaque. La possibilité d'un acte terroriste -notamment d'une attaque portant la marque de l'Etat islamique- est bien sûr déjà envisagée. Les Etats-Unis qui dirige la coalition contre Daech en Irak et en Syrie sont bien sûr une cible privilégiée du groupe terroriste. Il a déjà revendiqué les fusillades de San Bernardino (Californie) en décembre 2015 et d'Orlando (Floride) en juin 2016.

Toutefois, les Etats-Unis sont aussi régulièrement confrontés à des meurtres de masse orchestrés par des déséquilibrés. Dans les deux cas, chaque tuerie relance le débat sur la libre circulation des armes.