Fusillade à l'aéroport de Fort Lauderdale: qui est Esteban Santiago, le tueur présumé de l'attaque?

Au lendemain de la fusillade à l'aéroport de Fort Lauderlale (Floride), on en sait un peu plus sur le tueur présumé de l'attaque. Selon les dernières informations divulguées par les autorités, l'homme interpellé, qui a exécuté cinq personnes d'une balle dans la tête et blessé huit autres, s'appelle Esteban Santiago. Le drame s'est produit vendredi 6 quelques minutes après qu'il soit descendu d'un avion en provenance d'Alaska. Son arme se trouvait dans un bagage en soute, ce qui est légal aux Etats-Unis.

Agé de 26 ans, cet ancien soldat américain de la Garde nationale de Porto Rico et de l'Alaska avait été décoré de plusieurs médailles avant d'être déchargé de ses fonctions en août dernier et affecté à la réserve inactive. Au cours de ces dernières années, il a servi son pays et a notamment été déployé en Irak d'avril 2010 à février 2011. Mais selon ses proches, il était une personne "différente" depuis son retour. Son frère, Brian, a quant à lui expliqué qu'il souffrait de troubles mentaux.

Très récemment, il y a deux mois, il s'est rendu dans un bureau du FBI à Anchorage (Alaska) affirmant qu'il avait été forcé à travailler pour le groupe Etat islamique et que la CIA contrôlait son esprit pour l'obliger à regarder des vidéos de Daech. Suite à quoi, les autorités ont ouvert une enquête concluant qu'il n'avait aucun lien avec des organisations terroristes. Il a ensuite été hospitalisé en services psychiatriques à sa demande.

Les faits se sont déroulés un peu avant 13h (18h, heure française). Après être descendu d'un avion en provenance d'Alaska, il a sorti un pistolet semi-automatique 9 mm de ses bagages, l'a chargé et a tiré des passagers qui attendaient leurs valises. Après avoir épuisé ses munitions, il a posé son arme et s’est laissé interpeller sans se débattre.

Rapidement, Barack Obama s'est exprimé lors d'une interview accordée à ABC News. "Ce genre de tragédies s'est produit trop souvent durant les années où j'ai été président", a-t-il déploré disant avoir "le cœur brisé" en pensant aux familles des victimes. Et d'ajouter: "je pense que nous saurons d'ici 24 heures exactement comment c'est arrivé et ce qui a motivé cet individu". Quant à Donald Trump, le président élu, il a également réagi à ce drame. "Je suis la terrible situation en Floride", a-t-il écrit sur Twitter ajoutant un: "Pensées et prières. Faites attention!".

Pour le moment, la piste terroriste n'est pas écartée mais les enquêteurs semblent privilégier la piste d'un acte commis par un déséquilibré souffrant de troubles mentaux. Il fait actuellement l'objet d'un interrogatoire approfondi et devrait être la cible de poursuites fédérales, a annoncé l'agent spécial George Piro, chargé du bureau du FBI à Miami.