Fusillade dans un lycée de Grasse: l'auteur présumé toujours en détention

C'était il y a un an. Le 16 mars dernier, un lycéen avait fait plusieurs blessés en ouvrant le feu dans son lycée de Grasse (Alpes-Maritimes). Depuis, il est incarcéré au quartier des mineurs de la prison de la commune et restera en détention provisoire, selon les dernières informations rapportées ce jeudi 15 par le parquet.

Pour rappel, le juge des libertés et de la détention (JLD) avait décidé que l’adolescent pourrait être libéré sous contrôle judiciaire lorsque son mandat de dépôt serait expiré. Mais le parquet s'est vivement opposée à cette décision faisant appel et a finalement obtenu gain de cause. En effet, comme l'a rapporté la procureure de la République de Grasse, Fabienne Atzori, "la chambre de l'instruction a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention et prolongé la détention provisoire de Killian".

Elève au lycée Alexis de Tocqueville de Grasse, le jeune garçon, qui avait une fascination pour les armes et la violence, a été mis en examen pour "tentatives d'homicide", "port et transport prohibé de produits ou engins explosifs", "port et transport d’armes de catégorie B" et "fabrication d’engins explosifs". Il avait été interpellé armé d'un fusil, d'un pistolet, d'un revolver et de deux grenades, de quoi perpétrer un carnage.

Fort heureusement, le drame avait pu être évité, notamment grâce à l'intervention du proviseur qui s'était interposé. Dans cette affaire, un autre jeune homme est également mis en examen depuis les faits. Il est soupçonné d'avoir apporté les armes dans un sac à Killian à l'heure du déjeuner.