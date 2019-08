Clip de Booba attaqué à l'arme à feu: ce que l'on sait de la fusillade

Une fusillade a éclaté cette nuit sur le site du tournage d'un clip de Booba, dans une zone industrielle d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Un groupe d'une vingtaine d'agresseurs a débarqué dans l'entrepôt désaffecté, armés d'armes à feu et de batte de baseball, pour en découdre avec le rappeur.

Selon Europe 1, qui révèle l'information, l'attaque a eu lieu peu après minuit et le rappeur n'était plus sur les lieux au moment des faits (dans sa story Instagram, on le voit en effet manger dans un fast-food tard dans la nuit).

L'équipe technique était encore sur place et était en train de ranger tout le matériel quand les agresseurs ont commencé à tirer et rouer de coups certains d'entre eux.

Le réalisateur du clip et deux autres personnes ont été blessées. Selon BFM, le manager de Booba a été visé par quatre tirs, et, sérieusement touché (notamment au niveau d'une cuisse), a dû être hospitalisé. Mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Le rappeur n'a pas encore réagi au drame. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny et le commissariat d'Aulnay-sous-Bois a été chargé de mener les investigations. Aucune piste n'est écartée, que ce soit celle d'un règlement de comptes ou d'une agression crapuleuse.