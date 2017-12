Fusillade à Marseille: un mort et deux blessés dans un probable règlement de comptes

Les enquêteurs penchent pour un règlement de comptes après la fusillade qui a fait un mort et deux blessés dans les quartiers nord de Marseille, lundi 25 au soir. Et même si cette piste doit encore être confirmée, tous les éléments semblent aller dans ce sens.

L'attaque a eu lieu dans un bar du 15e arrondissement a rapporté La Provence. Un véhicule s'est arrêté devant l'établissement et deux hommes en sont descendus. Au moins l'un d'eux, masqué et armé, a ensuite pénétré dans l'établissement avant de faire feu sur un groupe de personne, à au moins six reprises comme le montre le nombre de douilles retrouvées sur place.

L'un des clients, un homme d'une trentaine d'année, a été touché deux fois au thorax et une fois à la nuque. Les marins-pompiers de Marseille ont été prévenus mais n'ont rien pu faire pour la victime, déjà morte à leur arrivée. Deux autres hommes âgés de 23 et 39 ans ont également été blessés mais leur jours ne sont pas en danger selon le parquet.

Le mode opératoire ne laisse guère de doute sur le fait que les assaillants étaient là pour "exécuter" quelqu'un et fait donc penser à un règlement de comptes. Il s'agirait alors de la 13e victime de ce type d'homicide en 2017 dans les Bouches-du-Rhône. On ignorait encore ce mardi 26 si la victime était connue des services de police ou de la justice. La majorité des règlements de comptes ont lieu sur fond de rivalité quant au contrôle du trafic de stupéfiants dans une zone. L'enquête a été confiée à la Direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille.