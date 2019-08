Gard: Deux jeunes enfants retrouvés morts, le père gravement blessé

Que s'est il passé aux abords de Beaucaire (Gard)? Aucune thèse n'était officiellement retenue après la découverte samedi soir du corps de deux jeunes enfants en pleine campagne. Le père, blessé, se trouvait aux côtés des cadavres de son fils et de sa fille. Il a été hospitalisé avec le pronostic vital étant engagé selon Midi Libre, mais ses jours ne seraient plus en danger.

La macabre découverte a été faite dans la soirée au milieu d'un champ à proximité d'habitations. Les secours n'ont rien pu faire pour les enfants. Une enquête a été ouverte et les membres de la police technique et scientifique rapidement déployés pour procéder aux premières constatations.

Le père n'était ce dimanche pas en état de répondre aux questions des enquêteurs. Toutefois, selon les informations du quotidien local, il pourrait être placé en garde à vue par la suite. La thèse du double infanticide suivie d'une tentative de suicide ratée serait donc sur la table. Le père était signalé comme disparu au moment de la macabre découverte.

Selon certaines sources, les deux enfants étaient âgés de seulement quatre et six ans, mais le parquet n'avait ce dimanche confirmé que la découverte des corps sans apporter plus de précisions.

L'enquête a été confiée au SRPJ de Montpellier. Les causes des décès n'étaient pas connues ce dimanche mais deux autopsies devraient rapidement avoir lieu.