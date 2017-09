Gard: disparue depuis trois mois, elle est retrouvée nue dans le coffre d'une voiture

Le calvaire a pris fin. Disparue depuis plusieurs mois, une jeune femme âgée d'une trentaine d'années a été retrouvée jeudi 21 au soir aux alentours de 20h à Saint-Gilles (Gard), selon une information rapportée Objectif Gard. C'est en inspectant un véhicule utilitaire, qui se trouvait sur un terrain vague, que les gendarmes l'ont découverte dans le coffre, complètement dénudée.

Selon les premiers éléments divulgués par Midi-Libre, la jeune femme aurait été séquestrée et violée par plusieurs hommes. En vie, elle a rapidement été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital où elle doit subir de nombreux examens médicaux. Quant au véhicule, il a été déplacé pour être analysé par les techniciens de la gendarmerie.

Cela faisait déjà près de trois mois, depuis le 26 juin, que ses proches étaient sans nouvelle d'elle. C'est finalement grâce à son compagnon qu'elle a pu s'en sortir. En effet, ce dernier a récemment reçu une mystérieuse information, lui indiquant l'emplacement de la jeune femme. Bien décidé à la retrouver, il se serait alors rendu sur place où il aurait aperçu un homme prendre la fuite. Prévenus, les gendarmes sont ensuite intervenus sur les lieux où ils ont finalement retrouvé la victime dans une épave abandonnée. Les vitres du véhicule étaient recouvertes de carton.

L'homme en question, qui serait connu pour des antécédents psychiatriques, a été placé en garde à vue. Une enquête, confiée à la BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention), a été ouverte pour viol, violences et extorsion. Elle devrait permettre, d'ici quelques semaines, de connaître avec précision son rôle dans cette affaire et de savoir ce qu'il est advenue de la jeune femme pendant toute la durée de sa séquestration.