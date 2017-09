Gard: huit pirates ultra-violents de l'autoroute A9 interpellés

Les agressions dont ils s'étaient rendus coupables contre des automobilistes étaient d'une rare violence. Un groupe de huit malfaiteurs, qui détroussaient des usagers de l'autoroute A9, a été interpellé dimanche 25 par les gendarmes.

Dans le Gard et le Vaucluse, sur une ligne allant d'Orange à Lunel, ils ciblaient toujours des touristes étrangers, notamment Allemands et Luxembourgeois, conduisant de grosses berlines allemandes (Audi, Mercedes, BMW) comme le rapporte Objectif Gard qui révèle l'information.

"Les membres de ce gang, toujours encagoulés, au volant d'un Renault Captur, n'hésitaient pas à s'attaquer avec violence aux automobilistes sur les aires de repos", fait savoir de son côté Le Parisien. Les victimes étaient rudement passées à tabac par leurs agresseurs, certaines d'entres-elles se sont même vu prescrire 30 et 45 jours d'ITT. Les malfaiteurs dépouillés les agressés de leurs valeurs: portefeuilles, bijoux, portables et autres sacs à mains, et les abandonnaient à leur triste sort.

Les gendarmes du groupement de Nîmes et de la section de Recherches ont déclenché des interpellations simultanées dimanche matin aux Jonquilles et au Mas de Mingue pour mettre la main sur l'ensemble des suspects. D'importants moyens avaient été déployés par les forces de l'ordre compte tenu de la violence dont les suspects pouvaient se montrer capable. Ils ont tous été placés en garde à vue.

Une information judiciaire a été ouverte à Nîmes.