Gard: pendant qu'il se baigne, son chien meurt de chaud dans la voiture

Les fortes températures du moment sont difficiles à supporter pour les humains, mais aussi pour les animaux. Et certains ne semblent pas en prendre conscience. Au Grau du Roi dans le Gard, un chien est mort de chaud, mardi 13 après-midi, dans la voiture de son propriétaire. Ce sont des promeneurs qui ont alerté les forces de l'ordre en voyant l'animal inanimé dans le véhicule. Mais à leur arrivée, ils se sont rapidement aperçus que le chien, de race American staffordshire, était mort. Selon le vétérinaire, qui a examiné l'animal, il serait mort d'hyperthermie, une élévation de la température du corps liée aux fortes chaleurs.

Interrogé, le propriétaire de l'animal a expliqué aux gendarmes qu’il avait garé sa voiture à l’ombre, en laissant une vitre légèrement ouverte, pour aller faire "une course rapide" de quelques minutes. Mais selon le site Objectif Gard, l'enquête a démontré qu'il s'était en réalité absenté pendant deux heures pour aller se baigner. Déjà connu des services de police et de la justice, il pourrait être poursuivi pour "abandon d'animal, dénonciation de faits imaginaires et non conformité de la réglementation liée à un chien de première catégorie"

Comme l'explique 30 Millions d'Amis sur son site Internet, il ne faut jamais laisser un animal enfermé dans une voiture. En quelques minutes, la température dans l’habitacle peut ainsi dépasser les 40°C et être fatale pour l'animal. Et ce, même si une ou plusieurs fenêtres sont entrouvertes ou que le véhicule est garé à l’ombre. Car pour rappel, "le soleil tourne vite".

Et dans le cas où une personne se retrouve témoin d'une telle scène, cette dernière peut intervenir. Ainsi, si l'animal est enfermé dans une voiture au soleil, il est recommander d'appeler immédiatement la police ou la gendarmerie locale. Pour rappel, l'article 20 de la loi du 6 janvier 1999 permet de faire procéder à l'ouverture du véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger, en présence d'un gendarme ou d'un policier.

Mais si la personne concernée estime que l'animal ne peut pas attendre l'arrivée des secours, elle peut s'en charger elle-même. L’article 122-7 du nouveau code de procédure pénale précise ainsi que "n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien". Toutefois, cela n'empêchera pas le propriétaire du véhicule de porter plaine pour "effraction" s'il le souhaite.