Gard: un enfant reste bloqué trois jours avec son beau-père mort

Ses vacances ne se sont pas passées comme prévu. Agé de huit ans, un petit garçon est resté enfermé pendant au moins trois jours dans l'appartement de Goudargues (Gard) où se trouvait son beau-père mort. Finalement, il est parvenu à sortir du logement et a donner l'alerte. Il s'est rendu ce vendredi 29 dans un bar à proximité du domicile.

Pour le moment, les causes de sa mort n'ont pas été déterminées mais une procédure a été ouverte selon le vice-procureur de Nîmes, Patrick Bottero, qui a précisé que rien n'attestait "d'une origine criminelle". L'enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Bagnols-sur-Cèze. Selon les premiers éléments rapportés, une autopsie du beau-père doit prochainement avoir lieu et devrait permettre d'apporter de nombreux éléments de réponse aux enquêteurs. Il aurait visiblement été victime d'un problème de santé.

D'après les déclarations du petit garçon, son beau-père le gardait pour quelques jours alors qu'il profitait de ses vacances scolaires. Il a également expliqué que l'appartement, dans lequel il n'a pas trouvé de téléphone, était fermé à clé. Mais en prenant le temps de la réflexion, le petit garçon a pu sortir et prévenir les autorités.

A lire aussi - Ivre, il tue son beau-père à la batte de baseball dans son sommeil

La famille et les proches de la victime ont donc pu être alertés rapidement mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. En effet, début décembre dernier, un homme de 63 ans avait été retrouvé mort chez lui à Bordeaux. Allongé sur son lit et décédé de cause naturelle, le sexagénaire était mort depuis plusieurs mois et son cadavre se trouvait dans "un état de décomposition très avancée", presque "à l'état de squelette".