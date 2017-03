Gard: un homme condamné à 27 ans de prison pour avoir commandité le meurtre de sa femme dans le lit conjugal

La peine est exemplaire. Elle est surtout plus élevée pour le commanditaire que pour son exécutant. Fabrice Autrand, un ingénieur et directeur de société de 45 ans a été condamné à 27 ans de prison ce mercredi 8 par la cour d'assises du Gard à Nîmes pour avoir commandité le meurtre de sa femme pour 15.000 euros.

Celui que la cour a reconnu comme étant le tueur à gages, Mourad Bouabida, un agent de sécurité malvoyant de 47 ans, a été condamné à 20 ans de prison, pour "complicité de tentative d'assassinat". Celle qui aurait dû mourir ce soir-là, Rachel Callegher, a survécu en échappant de peu à la mort.

Le 6 avril 2013, vers 2h du matin, un tueur pénètre dans la chambre conjugale où le couple dort. L'homme vêtu de noir pose un coussin sur la tête de l'épouse de Fabriuce Autrand et lui tire trois balles à bout portant. Son arme s'enraye et il s'enfuit. Le mari n'a pas bougé, et Rachel Callegher en réchappe miraculeusement, en restant profondément traumatisée.

Huit mois plus tard, alors que le couple est toujours ensemble, Fabrice Autrand est arrêté. Il reconnaît alors l'incroyable vérité. Oui, il a commandité le meurtre de son épouse, alors que leur petit garçon de dix mois à l'époque dormait à côté (Fabrice Autrand s'est vu d'ailleurs retirer l'autorité parentale). Il a échafaudé un plan de meurtre directement dans le lit conjugal pour essayer de brouiller les pistes. Le mobile? Sa femme était en conflit ouvert avec la mère du commanditaire, et les deux femmes devaient se rencontrer le 7 avril pour une explication qui s'annonçait brutale. C'est pour éviter l'inconfort de devoir supporter une telle rencontre que Fabrice Autrand a préparé le meurtre de sa femme.

Mourad Bouabida, par contre, a toujours contesté être le tueur à gages. Ses avocats avaient d'ailleurs plaidé l'acquittement pour absence de preuves. Le jury ne les ont pas suivi.