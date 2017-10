Gard: un touriste veut prendre une photo au bord d'une falaise et fait une chute mortelle de 30 mètres

Il n'a suffit que d'une seconde pour que sa vie bascule. Passionné d'escalade, un touriste allemand de 48 ans est mort, dimanche 8, en tentant de prendre une photo au bord d'une falaise. Les faits se sont produits dans la commune de Montclus (Gard) alors qu'il faisait une randonnée avec sa femme et ses deux enfants.

D'après les premiers éléments rapportés, il se serait approché de trop près d'un précipice et aurait perdu l'équilibre, faisant une chute de 30 mètres sous les yeux de sa famille. L'endroit où il se trouvait était visiblement dangereux, la roche calcaire étant très friable. Et malgré l'intervention rapide des secours, le père de famille n'est pas revenu à la vie. En état de choc, sa femme et ses enfants ont été pris en charge tandis qu'une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de Pont-Saint-Esprit.

Cette triste histoire rappelle celle qui s'était produite fin juillet dernier au Cap-d'Agde (Hérault) où les trois membres d'une famille avaient été blessés après une chute de trois à quatre mètres. Alors qu'ils étaient appuyés sur une rambarde en bois du front de mer entre la plage de la Grande Conque et celle du Môle pour faire une photo souvenir, cette dernière avait cédée. Tous avaient été hospitalisés.

Il est donc nécessaire de rappeler l'importance d'une vigilance accrue dans ce genre de situations. Et notamment lorsque l'on se prend soi-même en photo. Pour rappel, en 2015, 12 personnes auraient trouvé la mort dans le monde en prenant un selfie, contre 8 à la suite d'une attaque de squale, selon le décompte du site américain "Mashable".