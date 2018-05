Gard: une jeune femme violée et tondue par des "amies"

Elles sont incapables d'expliquer leur geste. Trois femmes, une majeure et deux mineures, sont soupçonnées d'avoir fait subir de graves violences à une amie, âgée de 18 ans, lors de la Feria de l'Ascension d'Alès, dans le Gard.

L'événement a eu lieu dans la ville entre le mercredi 9 et le dimanche 13 mai dernier.

D'après Midi Libre, la jeune victime a été rouée de coup par ses trois "amies" qui étaient fortement alcoolisées et sous l'emprise de stupéfiants.

La jeune femme a notamment été violée à plusieurs reprises à l'aide de différents objets. Ces trois agresseurs l'ont aussi forcée à boire du liquide vaisselle et lui ont également rasé les cheveux.

Les scènes violentes ont été filmées par les trois jeunes femmes contre qui la victime a porté plainte. Après avoir subi ces sévices, elle a en effet été libérée et la victime est elle-même allée porter plainte au commissariat de police d'Alès.

Les trois suspectes ont été placées en garde à vue et mises en examen pour viols, complicité de viols et enfin violences en réunion. Deux d'entre elles ont été placées sous contrôle judiciaire et une mineure a été écrouée.

Les quatre jeunes femmes se connaissaient toutes et les faits se sont déroulés dans l'appartement de l'une d'entre elles. Le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, a évoqué un contexte de "précarité sociale et intellectuelle".