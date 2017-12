Gennevilliers: Fianso encore arrêté lors du tournage sauvage d'un clip (vidéo)

Le rappeur Fianso a à nouveau été arrêté mercredi 13 alors qu'il tournait un clip sans autorisation à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. L'artiste de 31 ans a été placé en garde à vue avec un autre homme qui portait une arme de poing.

Une soixantaine de personnes étaient présentes lors de ce tournage non autorisé et l'arrestation de la célébrité s'est déroulée sans aucun problème. C'est en fait un opérateur de vidéosurveillance qui a donné l'alerte face à ce rassemblement imprévu.

Fianso a finalement été relâché après une journée de garde à vue selon Le Figaro. Pour l'instant, il n'est pas poursuivi mais une enquête préliminaire a été ouverte contre le rappeur originaire du Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis.

Ce n'est pas la première fois que Sofiane Zermani, son vrai nom, est arrêté pour un tel fait. Pour le clip de la chanson Toka, issue de l'album Bandit Saleté, il avait bloqué l'autoroute A3 avec l'aide d'amis.

Il avait alors tourné sa vidéo en avril dernier et en plein milieu de la voie rapide déserte, des centaines de véhicules impatients et bloqués derrière lui. Le clip a totalisé plus de 31 millions de vues sur YouTube depuis.

Son clip Pégase, tourné dans la cité des 3.000 à Aulnay-sous-Bois, a lui aussi été tourné sans autorisation. Une centaine de figurants s'étaient rassemblés. Ces deux dernières vidéos filmées illégalement feront l'objet d'un procès en janvier prochain. Au même moment, Fianso dévoilera son nouvel et troisième album Affranchis.