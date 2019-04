Gilets jaunes demain à Paris: quelles sont les manifestations prévues?

A quoi ressemblera l’Acte 22 des Gilets jaunes à Paris ce samedi. La réponse semble encore bien difficile à apporter. Après la faible mobilisation de l’Acte 21 samedi 6, les protestataires auront-ils la capacité de rameuter les troupes et d’être visible pour le premier samedi depuis les premières conclusions officielles du Grand débat?

Sur les réseaux sociaux, un événement semble se distinguer pour l’instant: intitulé "Acte 22 Paris Englouti Par un Tsunami Jaune" (voir ici), il n’a recueilli pour l’instant qu’un peu plus de 300 participants déclarés pour 1.500 personnes « intéressées ». Il est bien sûr très difficile de présumer le niveau de participation sur la base d’une simple page Facebook mais ces éléments augurent pour l’instant d’une participation faible.

Concernant les cortèges, une première manifestation devrait avoir lieu à partir de 11 heures place du Maréchal Juin, dans le 17e arrondissement. Le cortège se rendra place des Antilles, dans le 12e en passant par l'avenue de Villiers, la rue Albert Kahn, le boulevard Barbès, la place de la République et le boulevard de Ménilmontant. Une seconde manifestation débutera à 13 heures place des Antilles et se rendra place de la République via le boulevard Diderot, l'avenue Daumesnil, la place de la Bastille et le boulevard Voltaire.

Le dispositif sécuritaire, lui, restera inchangé par rapport à la semaine précédente, certains périmètres étant fermés à toute circulation. Depuis un arrêté en date du 13 avril, le secteur des Chamos-Elysées ainsi que ses voies perpendiculaires, et le quartier de la présidence de la République ou de l’Assemblée nationale.

A noter aussi que la loi anticasseur ayant été promulguée par Emmanuel Macron et publié au Journal officiel, elle est entrée en vigueur et sera applicable dès samedi, permettant les fouilles en interdisant sous peine d’un an de prison et 15.000 euros d’amende le fait de dissimuler volontairement son visage.