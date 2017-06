Gironde: ils goûtent le "space cake" au chocolat que leur collègue laissait traîner, trois personnes intoxiquées

Il ne fait pas toujours bon grignoter les douceurs que ses collègues laissent traîner accidentellement. Un homme est actuellement poursuivi pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "administration de substance nuisible" pour avoir laissé, sans le vouloir, à disposition de ses collègues un "space cake", soit un gâteau préparé avec des stupéfiants. Ses collègues se sont laissés aller à lui en "chiper" un morceau, et ont sans surprise ressenti les effets hallucinogènes de la pâtisserie.

C'est ce mercredi 12 que l'affaire a été rendue publique par la gendarmerie, sans que l'on connaisse avec exactitude la date des faits ou l'état précis de l'enquête. Les faits se sont en tout cas déroulés sur la commune de Biganos, dans le département de la Gironde.

Dans une salle de repos d'un commerce traîne un gâteau au chocolat. Lors de la pause-café, trois salariés décident de grignoter la douceur qui est laissée sur la table, sans que son propriétaire (et surtout son confectionneur) ne soit présent. Quelques instants après l'ingestion, deux des employés font un malaise, et le troisième se sent particulièrement "étourdi".

Prévenues, les autorités ont rapidement compris à la vue des symptômes la nature de "l'empoisonnement" des trois victimes. Le gâteau a malgré tout été analysé et l'évidence n'a pas tardé à ressortir: il a été confectionné avec du cannabis qui est venu se mêler à la farine et au chocolat.

Le "cuisinier" a été arrêté et son domicile perquisitionné, ce qui a permis de découvrir que l'homme était un consommateur régulier de stupéfiants.

La consommation de cannabis via des "space cakes" permet en général une action plus longue du fait d'une présence rallongée dans le corps (via la digestion) de la substance active du cannabis. Le principal danger de l'ingestion via des gâteaux, outre ceux inhérents au cannabis en général, est celui de la difficile maîtrise de la quantité ingérée par rapport à la l'inhalation plus classique.