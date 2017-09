Gironde: un petit garçon de 2 ans meurt après une noyade dans la piscine familiale

Drame en Gironde. Un enfant de deux ans a été retrouvé inanimé dans la piscine familiale lundi 4 à Beychac-et-Caillau, selon une information de Sud-Ouest. Rapidement prévenus, les secours ont été dépêchés sur place où ils ont tenté de le réanimer. Mais chaque tentative de réanimation a été un échec. Alors pour comprendre ce qu'il s'est passé et déterminer l'origine de la noyade, une enquête a été ouverte.

Au total, 1.266 noyades ont été recensées au cours de l’été 2015, dont 436 qui ont été fatales aux victimes, selon une enquête de Santé publique France dont les résultats ont été dévoilés dans l'un des bulletins épidémiologique hebdomadaire (BEH). Et sans grande surprise, ce sont les plus jeunes qui ont été le plus touchés par ce phénomène.

Parmi ces noyades, 18% concernaient des enfants de moins de 6 ans (226 noyades dont 29 décès) et 46% des adultes de plus de 45 ans (568, dont 260 décès). Au total, 41 noyades se sont produites en piscine privée (68 décès), 62 en piscine publique d’accès payant (6 décès), 157 en cours d’eau (115 décès), 132 dans un plan d’eau (65 décès), 637 en mer (167 décès) et 37 en d’autres lieux (15 décès).

Alors pour éviter ce genre de drame, l'InVS a rappelé, dans une enquête datant de 2015, que la prévention était et reste la meilleure protection face à ce risque. Elle a donc donné quelques conseils aux vacanciers. Ainsi, pour éviter que les enfants ne se noient, il est important de se baigner en même temps qu'eux mais aussi de désigner un adulte responsable de leur surveillance.