Gironde: une adolescente happée mortellement par un TER à un passage à niveau

Elle n'a pas survécu à ses blessures. Une jeune fille de 16 ans est décédée ce mercredi 14 à Saint-Seurin-sur-l'Isle (Gironde) après avoir été heurtée par un TER alors qu'elle traversait un passage à niveau. Les faits ont eu lieu aux alentours de 7h20.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait fait preuve d'inattention. Elle aurait bravé l'interdiction de traverser et serait passée en-dessous des barrières fermées du passage à niveau pour se rendre à la gare située à proximité. Elle a alors été mortellement percutée par un TER qui circulait à grande vitesse sur la ligne Bordeaux-Périgueux. Elle est décédée sur place.

La jeune fille était une élève de seconde scolarisée au lycée Max-Linder de Libourne où une cellule psychologique a d'ailleurs été mise en place. D'après plusieurs témoins cités par France Bleu, elle avait ses écouteurs lorsque le drame s'est produit et n'aurait donc pas entendu le train arriver. Les personnes qui se trouvaient à bord du TER ont quant à elles poursuivi leur trajet en bus. Aucun blessé n'est à déplorer.

Lire aussi - Allier: un joggeur meurt percuté par un TER sur un passage à niveau

Souvent mortels, ces accidents semblent de plus en plus récurrents. Le 13 janvier dernier à Colombier (Allier) par exemple, un joggeur avait lui aussi perdu la vie après avoir été percuté par un train sur un passage à niveau. Là encore, aucun dysfonctionnement n'aurait été constaté. Les barrières étaient vraisemblablement baissées et les signaux lumineux auraient également fonctionné.