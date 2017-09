Gondecourt: les lycéens privés de rentrée scolaire vont finalement commencer l'année mercredi 13

Presque tous les lycéens de France métropolitaine ont fait leur rentrée le 4 septembre dernier. Mais des élèves du lycée Marguerite-de-Flandre de Gondecourt près de Lille dans le Nord attendent toujours de commencer les cours.

C'est une grève des enseignants qui empêche depuis plus d'une semaine les élèves de se rendre au lycée. Le 1er septembre, lors de la rentrée pédagogique, tous les professeurs ont constaté que les emplois du temps étaient "absurdes".

Sur le papier, certain élèves avaient leurs six heures hebdomadaires d'une matière en une seule journée et avec le même enseignant. Les classes scientifiques n'avaient pas toutes le même nombre d'heures de mathématiques et certains enseignants devaient s'occuper de plusieurs matières. Même les attributions de salles étaient complètement farfelues.

Repoussée au lundi 11 dans un premier temps, pour que tous les bugs d'emploi du temps soient réglés, la rentrée scolaire s'effectuera finalement mercredi 13.

"On nous avait promis de nous envoyer des emplois du temps corrects, vendredi. Lundi, nous sommes tous arrivés à 7h45 pour faire une réunion. Nous devions commencer les cours à 8h30, nous avons reçu les emplois du temps à 8h25", a expliqué l’élu du Syndicat SNES, Olivier Denhez, à 20 Minutes.

Mais ces nouveaux plannings n'étaient toujours pas parfaits. Par exemple, des plages de cours de mathématiques de quatre heures figuraient encore sur le document. Forçant une fois de plus l'équipe pédagogique à renoncer à accueillir les élèves.

Heureusement, lundi soir tout était réglé. Mais il a été décidé de ne rentrer que mercredi puisque ce mardi 12 est un jour de grève nationale.