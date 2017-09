Gondecourt: des enseignants en grève le jour de la rentrée pour protester contre des emplois du temps jugés "catastrophiques"

La préparation d'une rentrée scolaire représente souvent un tour de force pour faire les emplois du temps qui conviennent, sinon à tout le monde, au moins au plus grand nombre. Mais le cas que rapporte La Voix du Nord tourne à l'absurde. Les enseignants du lycée Marguerite-de-Flandre à Gondecourt dans département du Nord ont décidé en effet de ne pas assurer ce premier jour de classe pour protester contre la découverte vendredi 1er des plannings qui leur ont été remis lors de la journée préparatoire à la rentrée.

Et, visiblement, selon le témoignage des professeurs, sans soutenir ou remettre en cause leur mouvement de colère, force est de constater que les emplois du temps sont pour le moins "bizarres". Certain élèves auront leurs six heures hebdomadaires d'une matière… la même journée (et avec le même enseignant). Les classes scientifiques n'ont pas toutes le même nombre d'heures de mathématiques sans raison apparente, et les enseignants sont sollicités pour enseigner dans plusieurs matières, pas forcément voisines (selon les enseignants en colère, un prof d'allemand s'est vu ainsi attribuer quelques heures d'anglais pour boucler le planning). Et c'est le flou général sur l'attribution des salles de cours.

Si les profs refusent d'assurer les cours ce jour de rentrée (pour les secondes uniquement au lycée, les classes de première et de terminale ne rentrent que mardi 5), ils seront cependant présents dans l'établissement pour expliquer leur démarche et espèrent rencontrer des représentants du rectorat.

D'autant que le lycée n'a visiblement pas une très bonne réputation dans l'organisation de ses plannings. "Mais jamais à ce point" assure au quotidien local la déléguée syndicale SNES-FSU de l'établissement.