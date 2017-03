Grand-Quevilly: suicide d'une ado de 13 ans qui avait reçu des menaces

Terrible drame en Seine-Maritime. En à peine quinze jours, dans la région de Rouen, deux adolescents de 13 et 14 ans se sont donné la mort après avoir été harcelés par des camarades dans leurs collèges.

C'est une jeune fille de 13 ans qui se serait suicidée vendredi 10 en sautant par la fenêtre de sa chambre, située au septième étage d'une résidence du Grand-Quevilly, près de Rouen, selon le site d'informations Normandie-Actu.

Elle aurait été victime de harcèlement selon la police, et aurait même reçu des messages sur son téléphone, la menaçant de dévoiler des photos compromettantes d'elle. En rentrant de l'école, elle se serait confiée à sa mère à ce sujet avant de rejoindre sa chambre et de se jeter par la fenêtre plus tard dans la soirée. Hospitalisée dans un état grave, elle est décédée des suites de ses blessures dans la nuit.

Une enquête a été ouverte pour valider ou non la thèse du suicide (une autopsie a été ordonnée pour découvrir les causes exactes de la mort), et confirmer s'il y a bien eu harcèlement scolaire.

La mort de cette adolescente, dont l'identité n'a pas été révélée, rappelle le souvenir douloureux et récent de la disparition d'un garçon de 14 ans, dans des circonstances similaires, à Canteleu, près de Grand-Quevilly et Rouen, le 27 février dernier, toujours selon Normandie-Actu. L'adolescent, prénommé Baran, aurait également été victime de harcèlement scolaire, ce qui l'aurait poussé à sauter du treizième étage de son immeuble.