Grenoble: un gérant d'hôtel violemment attaqué par un homme car il n'y avait plus de chambre disponible

Une petite contrariété lorsqu'on a un peu bu peut parfois mener à réagir violemment. Même très violemment lorsque c'est jusqu'à l'ivresse. A Grenoble, en Isère, un individu de 52 ans a attaqué avec une brutalité inouïe un gérant d'hôtel, qui remplissait aussi lundi 2 au soir le rôle de réceptionniste, et accueillait donc les clients, selon une information rapportée par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Sauf qu'à 20h30, moment où se sont déroulés les faits, il n'avait malheureusement plus aucune chambre disponible et n'a pu accéder à la requête de ce client, visiblement à bout de nerfs. Puisqu'au lieu de rebrousser chemin et d'aller chercher un autre hôtel, cet homme, qui était en état d'ivresse, a décidé de sortir un couteau, a saisi le réceptionniste par les cheveux et l'a poignardé dans le cou, au niveau de la nuque.

Ce fait divers sordide aurait pu finir encore plus mal si une personne ne s'était pas interposée pour stopper l'agression. Elle a été légèrement blessée, au niveau de la main. Tout comme le gérant d'hôtel, qui n'a donc pas été touché gravement. Du moins physiquement. Car moralement, c'est une autre histoire. Les deux blessés ont été transportés à l'hôpital par les pompiers.

L'agression a mobilisé un dispositif de sécurité et de secours relativement important. Ce qui a un peu créé la panique dans la rue Amiral Courbet, où est situé cet hôtel qui dispose d'une étoile. De son côté, le quinquagénaire a été interpellé par la police.