Grenoble: un petit garçon de 5 ans meurt après un malaise cardiaque lors d'un match de football

Un petit garçon de cinq ans est mort dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 à Grenoble (en Isère) des suites d'un malaise cardiaque survenu après un match de football dans l'après-midi. C'est le Grenoble Football 38, club de la ville, qui a officialisé la triste nouvelle en publiant un communiqué après avoir reçu un coup de fil des parents.

"C’est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que nous avons appris le décès de Tidiane Nimaga, jeune pousse U6 de l’école de foot! Il est décédé la nuit dernière après avoir été hospitalisé suite à un malaise cardiaque survenu dans l’après-midi de samedi, alors qu’il s’adonnait à son sport favori", a expliqué le GF38 sur son site officiel.

"Nous sommes restés en contact avec la famille après l’hospitalisation et on a cru longtemps que l’on pourrait revoir le sourire de Tidiane mais malheureusement… Terrible nouvelle qui endeuille notre club. Toute la famille du Grenoble Foot 38 adresse ses plus sincères condoléances à ses parents, son frère, Malick Sy, joueur U13 au club, sa famille et tous ceux qui le connaissaient", est-il aussi indiqué dans la suite du communiqué.

Un responsable de l'école de football a expliqué sur France Bleu Isère que le petit garçon n'était pas sur le terrain quand il a fait son malaise, mais qu'il regardait "son équipe qui jouait le dernier match de la journée". Cette personne a aussi précisé que l'enfant avait bien présenté un certificat médical l'autorisant à participer à la compétition.

Le FC Grenoble adresse à la famille et aux proches de Tidiane Nimaga, ainsi qu'au GF38, ses condoléances. — FC Grenoble Rugby (@FCGrugby) 24 septembre 2017

Nos pensées vont au @GF38_Officiel et à la famille du petit Tidiane Nimaga U6. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse son décès. #RIP — ASF Andrézieux Bth (@asfandrezieux) 25 septembre 2017

Toute mes condoléances à la famille du Jeune Tidiane. Tout un club en deuil.. https://t.co/IHx3JFyrYc — Maxime Spano Rahou (@Maxime_Spano) 25 septembre 2017

La famille du Football vient de perdre un de ses jeunes. Pensée au @GF38_Officiel et à la famille du jeune Tidiane #RIP https://t.co/GmoVXNPC4w — Steeve Yago (@steeveyago) 25 septembre 2017

Quand la nouvelle s'est répandue, le monde du sport sous le choc a rendu hommage à Tidiane et a adressé ses condoléances à sa famille.