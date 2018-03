L'handicapé refuse de donner une cigarette, il est tabassé et meurt à l'hôpital

Il n'a pas porté plainte suite à son agression. Quelques jours pus tard il décédait à l'hôpital. Un handicapé âgé de 61 ans est mort dimanche 11 dans un établissement de la commune d'Elbeuf, non loin de Rouen.

Lundi 5, le malheureux avait été victime d'un acte particulièrement lâche comme le rapporte le journal Paris Normandie. Alors qu'il sortait, en fin d'après-midi, d'un Carrefour Market de la ville, un sac de courses entre les mains, il a été abordé par quatre hommes. Ceux-ci auraient exigé de la part du sexagénaire une cigarette que l'homme aurait refusé de donner. L'un des individus lui aurait alors asséné un brutal coup au visage faisant chuter la victime se déplaçant avec une béquille. Le malheureux aurait ensuite reçus des coups de pied dans le dos, avant que ses agresseurs daignent enfin déguerpir.

L'handicapé n'a eu d'autre choix que de rentrer chez lui, seul. Il n'a pas souhaité rapporter à la police l'agression qu'il avait subie. Vendredi 9, son état de santé s'est brusquement dégradé et l'homme a dû être hospitalisé, avant de mourir deux jours plus tard. La police a alors été avisée de l'affaire et a décidé de lancer un appel à témoins pour identifier le groupe d'agresseurs, dont l'un est "de type africain" selon les autorités. Il est possible de contacter la brigade criminelle à Rouen au 02.32.81.42.55 ou au 02.32.81.42.70.

Une autopsie sera pratiquée pour identifier le lien exact entre la mort de la victime et son agression. Une question majeure en cas de poursuites pénales, pour qualifier les faits.