Harcèlement: un technicien d'Orange drague une cliente par texto, elle dénonce sur Twitter son comportement

Il y a plusieurs heures, une jeune femme a raconté sur Twitter la mésaventure qu'elle a vécue avec un salarié de chez Orange, déclenchant une vive polémique sur le réseau social. C'était il y a plusieurs jours. Venu à son domicile pour lui installer la fibre, le technicien en question a profité des informations qu'il avait à disposition pour draguer la jeune femme par texto. Mais la cliente n'a pas eu la réaction escomptée par le jeune homme. Gênée par le message, elle a contacté le service réclamation Orange et s'est empressée de publier le SMS sur le réseau social.

"Rebonjour, c'est le technicien d'Orange. Juste pour vous dire que vous étiez très jolie et que vous avez un très beau sourire", pouvait notamment lire les internautes. Il n'en fallait pas plus pour que les Twittos prennent position. Alors que certains sont allés dans son sens, d'autres en revanche se sont moqués d'elle, l'accusant d'exagérer. Malgré tout, elle a tout de même reçu le soutien d'autres femmes qui ont lancé le hashtag #HarcèlementDomicile pour partager des mésaventures similaires.

Dans un entretien accordé à Francetvinfo, la jeune femme a expliqué la raison pour laquelle elle a choisi de partager son histoire sur Twitter."C'est complètement illégal d'utiliser mon numéro pour me draguer dans un cadre professionnel et j'ai envie de montrer qu'on a le droit de contacter l'entreprise pour l'avertir de ce genre de pratique", a-t-elle déclaré avec un soupçon d'angoisse. "Le mec connaît des tas d'informations sur vous et il peut vite vous retrouver et revenir", a-t-elle ajouté.

Comme le stipule la loi Informatiques et Libertés, récupérer un numéro de téléphone dans un fichier client est bel et bien illégal. "Les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible. Un traitement des données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée", est-il notamment écrit.