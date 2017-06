Haute-Loire: trois personnes disparues après un épisode météo de violents orages

La Haute-Loire est, comme onze autres départements (l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie), placée en alerte orange aux orages jusqu'à (au moins) ce mercredi 14 20h. Trois personnes ont été portées disparues mardi 13.

12 départements en vigilance orange, dont à nouveau la Haute Loire où les orages hier ont été dévastateurs. Bilan à cette heure: 3 disparus pic.twitter.com/HP6j8Gmduz — Thierry Fréret (@THIERRYFRERET) 14 juin 2017

En effet, mardi après-midi, l'épisode orageux a été d'une violence inouïe, entraînant de fortes précipitations, des vents violents et des inondations. A Goudet, l'eau est même montée de 1 mètre à 4,5 mètres en tout juste une heure de temps.

Dans cette toute petite commune d'une soixantaine d'habitants, deux personnes qui faisaient du kayak n'ont plus donné signe de vie depuis mardi. C'est le gérant du camping devant lequel elles avaient garé leur voiture qui a donné l'alerte.

Un jeune homme de 27 ans a également disparu du côté du Brignon. Cet agriculteur était en train d'ouvrir un chemin avec son tracteur pour que les secours puissent aider une femme en détresse quand, tout à coup, le terrain s'est affaissé, le faisant chavirer de son véhicule. Il a été emporté par les eaux devant les yeux des pompiers, impuissants face à la force du courant.

Les intempéries ont fait d'importants dégâts dans ce secteur, y compris à Landos et Costaros (en plus du Brignon et Goudet). Des arbres se sont effondrés sur les routes, rendant certaines zones inaccessibles pour les secours. Des foyers ont également été privés d'électricité et des maisons ont eu leurs caves et leurs rez-de-chaussée inondés.