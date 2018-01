Haute-Savoie: un homme tué par l'effondrement d'un mur

Un homme a trouvé la mort sur un chantier ce vendredi 5 au matin à Choisy, en Haute-Savoie. Avec un collègue, il a été enseveli par les pierres d'un mur qui s'est effondré. Les enquêteurs dépêchés sur les lieux du drame ignorent encore si l'incident a été causé par la tempête Eleanor selon Le Dauphiné Libéré.

Ils reprenaient tout juste le travail lorsque le mur s'est effondré. En effet, un arrêté municipal avait même interdit l'accès au chemin proche de la vieille ferme où il se trouvait, pour éviter tout événement tragique, en raison des conditions météorologiques.

L'arrêté prenait fin ce vendredi et l'homme était donc à son poste. Mais le bâtiment très fragile s'est effondré sur lui et son collègue qui ont été ensevelis sous les pierres après qu'un pignon a lâché. L'un est mort sur le coup, l'autre, gravement blessé, a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Annecy.

La cellule d'investigations criminelles d'Annecy a été chargée de l'enquête et devra déterminer si le drame est lié à la tempête Eleanor.

Car cet épisode a particulièrement touché la Haute-Savoie, et les Alpes françaises en général. Jusqu'à jeudi 4, ces territoires étaient d'ailleurs placés en vigilance orange par Météo France et le risque d'avalanche était à son maximum en Haute-Savoie, en Savoie et dans les Hautes-Alpes.

A Détrier, en Savoie, un pompier volontaire a d'ailleurs perdu la vie jeudi alors qu'il tentait de secourir une famille réfugiée sur le toit de sa maison. Plus tôt, mercredi 3 un skieur de 21 ans avait perdu la vie suite à la chute d'un arbre en Haute-Savoie.