Hauts-de-Seine: une femme massacrée chez elle, son fils dans un état grave

C'est une dispute qui serait à l'origine du drame qui s'est déroulé à Plessis-Robinson. Dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23, une mère de famille de 55 ans a été massacrée avec un objet encore non-identifié et son fils de de 24 ans a été très grièvement blessé. Il se trouve d'ailleurs toujours dans un état grave à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Selon le journal Le Parisien, les voisins ont entendu des cris de disputes tout au long de la soirée. "Ça a commencé vers 22 heures. J’ai entendu des cris. Puis de grands boums, comme des meubles tombaient au sol", a expliqué l'un d'eux au quotidien. Un autre souligne avoir entendu un "cri strident" de femme aux alentours de 23h. Le calme est revenu pendant une trentaine de minutes avant que de nouveaux bruits n'émanent de l'appartement situé au 3e étage: le fils aurait poussé des gémissements.

Lire aussi – Il poignarde sa femme vingt ans après avoir tué sa première épouse

Les voisins, ainsi que l'ex-mari de la femme inquiet de ne plus avoir de nouvelles, ont appelé les forces de l'ordre. Peu après minuit, les policiers sont arrivés sur place et ont retrouvé l'ex-mari qui aussi fait le déplacement. Celui-ci leur signale que son fils a récemment acheté une machette. Après avoir tambouriné à la porte, les policiers sont entrés en force dans l'appartement et découvre un horrible spectacle.

"La quinquagénaire gît au sol. Elle a le visage tuméfié et des plaies saignantes sur le corps. L’objet qui a causé ses blessures n’a pas été identifié", explique Le Parisien, qui souligne que le fils est étendu sur le sol dans un état critique. Il est pris en charge et évacué vers un hôpital.

Le Service départemental de la police judiciaire (SDPJ) de Nanterre a été saisi de l’enquête.