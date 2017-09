Hérault: les parents font une pause sur une aire d'autoroute, ils repartent en oubliant leur fille de 9 ans

Est-ce la longueur de la route du retour des vacances qui a amené à cette incroyable erreur de la part des parents? Des vacanciers ont en effet oublié leur petite fille sur une aire d'autoroute après s'être accordé une pause au petit matin mercredi 6, comme le rapporte le quotidien local Midi-Libre.

Les faits se déroulent sur un espace de repos –l'aire Ambrussum– de l'autoroute A9, dans le département de l'Hérault. Le père, la mère et les trois enfants rentrent en effet de Turquie jusqu'à leur destination finale, Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Il est 7h du matin et après une nuit de route, le père s'accorde une pause pour prendre un café, laissant la mère endormie et les trois enfants.

La fille de neuf ans va se décider aussi à quitter le véhicule quelques instants. Ni la mère, ni les deux autres enfants ne vont s'en rendre compte. Et le père non plus lorsqu'il redémarre la véhicule pour s'insérer sur l'autoroute et poursuivre le voyage.

L'enfant n'est pourtant pas allée bien loin puisqu'elle est restée sur l'aire. Elle a été prise en charge par le personnel de la cafétéria et confiée aux gendarmes du peloton autoroutier. Ce n'est qu'à hauteur de Narbonne, soit une centaine de kilomètres plus loin que les parents s'aperçoivent que leur fille a disparu. Ils ont alors fait demi-tour et ont pu récupérer leur enfant aux alentours de 10h.

Et, pour l'anecdote, le père de famille a été verbalisé par les gendarmes qui l'ont contrôlé… car ses deux autres enfants n'avaient pas attaché leur ceinture.