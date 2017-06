Hérault: il se tue en donnant un coup de pied dans une vitre

A Bassan, à une dizaine de kilomètres de la ville de Béziers dans l'Hérault, un homme de 31 ans a trouvé la mort dans la nuit de lundi 19 à mardi 20 suite à une dispute conjugale visiblement houleuse. Alors qu'il se querellait avec sa compagne, l'homme a donné un violent coup de pied dans une vitre. Sous le choc, la baie vitrée de la salle à manger de leur logement a cédé, selon le Midi Libre, qui rapporte cette affaire.

Mais des éclats de verre ont touché le trentenaire et l'un des morceau lui a alors sectionné "très profondément" l'artère fémorale. Cette artère est située entre la hanche et le genou, dans la cuisse donc. C'est l'une des plus importantes du corps humain, qui en est composé de deux, de chaque côtés. Elles permettent d'irriguer les hanches et tous les membres inférieurs grâce à des branches qui poursuivent l'irrigation en sang des membres du corps, jusqu'aux pieds.

L'homme est donc mort en quelques minutes à peine après avoir perdu beaucoup de sang. Très choquée, sa femme n'a rien pu faire excepté appeler les secours. Les sapeurs-pompiers de l'Hérault et une équipe médicale sont arrivés sur les lieux peu après deux heures du matin mais l'homme était déjà décédé et le médecin n'a pu que constater la mort de la victime. Une autopsie va tout de même être pratiquée à la demande du professionnel pour définir exactement les causes et l'heure de la mort du trentenaire. La concubine de l'homme a été entendue par les gendarmes de Béziers à titre de témoin.