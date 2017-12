Hérault: le corps d'un homme retrouvé lardé de coups de couteau

Sous le choc. Les quelque 4.000 habitants de la commune de Valras-Plage, dans l'Hérault, se sont réveillés encore abasourdis ce jeudi 14 au matin par la découverte d'un homicide particulièrement violent mercredi 13 au soir.

Un homme âgé d'environ 70 ans a été retrouvé mort chez lui, rue des frères Valessie, dans l'appartement qu'il louait. Selon Midi-Libre, qui précise que ce sont les voisins du septuagénaire qui ont donné l'alerte, il gisait dans une mare de sang lorsque son cadavre a été découvert.

L'homicide a été d'une violence inouïe. Le corps de la victime était marqué par plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du thorax.

Bien que les causes de la mort semblent plutôt évidentes pour les autorités, le vice-procureur de la République de Béziers, François Fournier, a précisé à Midi-Libre qu'une autopsie doit être pratiquée ce jeudi afin de confirmer les premières hypothèses.

L'examen médico-légal devra aussi établir avec exactitude le nombre de coups de couteau qu'a reçu le septuagénaire, déterminer lequel a été mortel, tout cela afin d'aider les enquêteurs à éclaircir les circonstances des faits.

Une enquête pour homicide a donc effectivement été ouverte et ce jeudi matin, les gendarmes cherchaient surtout à retrouver l'individu qui a donné l'alerte -et qui n'a pas attendu que les forces de l'ordre arrivent- pour recueillir son témoignage. Et évidemment le disculper. Ou l'incriminer.