L'historien Henry Rousso détenu pendant des heures à la douane américaine

L'historien et universitaire français Henry Rousso a été détenu pendant 10h à l'aéroport international de Houston au Texas, dans le sud des Etats-Unis, mercredi 22 alors qu'il se rendait dans une université pour une conférence.

Henry Rousso est un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et était l'invité de l'université A&M à un peu plus de 150 kilomètres au nord de Houston.

A son arrivée à l'aéroport l'intellectuel a été retenu pendant des heures par les services d'immigration américains. Menacé d'être expulsé vers la France, c'est l'intervention d'une professeur de droit de l'université A&M qui lui a finalement permis de rentrer sur le sol américain.

Les services d'immigration estimaient que puisque Henry Rousso venait donner une conférence rémunérée, il devait avoir un visa de travail et non un visa touristique. Il a alors été accusé de "travail illégal" par l'agent qui l'avait arrêté, alors que l'université s'était occupée de toutes les formalités selon l'historien et que lui même était coutumier de ce genre de voyage pour assister ou participer à des conférences.

Richard Golsan, le directeur de l'université A&M, a expliqué au quotidien texan The Eagle qu'il y avait eu une "incompréhension" sur le visa d'Henry Rousso.

L'historien a expliqué toute sa mésaventure en détail dans un billet publié sur le Huffington Post, fouille au corps, interrogatoires, "il faut désormais faire face outre-Atlantique à l'arbitraire et à l'incompétence la plus totale" explique-t-il. Il y a aussi décrit la façon dont les autres "détenus" étaient traités: "des images d'esclaves me traversent l'esprit" a-t-il écrit.

Le professeur a finalement pu participer à la conférence pour laquelle il était venu même si pour lui, "les Etats-Unis ne sont plus tout à fait les Etats-Unis".