L'homme qui a poignardé six personnes en Isère a invoqué sa "rancœur vis-à-vis des femmes"

Sa "rancœur vis-à-vis des femmes" a-t-elle motivé son geste fou? Au total, six personnes ont été attaquées, mardi 17 au soir à Tignieu-Jameyzieu (Isère), par un homme armé d'un couteau: une femme enceinte dans un bar, quatre dans un McDonald's et une dans un hôtel situé à proximité de la place du Dauphiné. "Les blessures sont superficielles, à hauteur du visage, des mains ou du thorax. L’une des victimes a été plus sérieusement touchée, à la nuque, mais son pronostic vital n’est pas engagé", a précisé au Dauphiné Libéré Dietlind Baudoin, procureure de la République de Bourgoin-Jallieu.

Rapidement, un important dispositif de sécurité a été déployé, mobilisant près d'une trentaine de gendarmes. Leurs efforts ont porté leurs fruits car l'auteur présumé de l'attaque a été interpellé dans un bus et placé en garde à vue. Selon les derniers éléments divulgués, la piste terroriste a été écartée.

L'hypothèse de l'acte d'un déséquilibré semble en revanche privilégiée. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bourgoin-Jallieu.

Agé de 20 ans, l’agresseur présumé ne présenterait pas d’antécédents judiciaires. Habitant un village du secteur de Crémieu, le jeune homme fait cependant l’objet d’un suivi médical psychiatrique. Légèrement blessé, il a été hospitalisé avant d’être entendu par les enquêteurs.

En garde à vue, il a expliqué qu'il en voulait aux femmes, ressentant une "rancoeur" depuis le suicide de sa mère. Le suspect a aussi indiqué que le dessein final de son périple armé était "de blesser des personnes, afin de se faire lui-même abattre par les forces de l'ordre".