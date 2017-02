Homosexualité "qui n'est pas irrémédiable" et bienfaits de "l'abstinence": un manuel d'éducation sexuelle crée la polémique

Distribuer une brochure d'éducation sexuelle à des jeunes en classe de Première? Quoi de plus normal sans doute. Mais le document qui a été remis aux élèves du lycée privé (sous contrat) Sainte-Croix de Neuilly a déclenché la polémique, à tel point que l'établissement a immédiatement fait part de son embarras.Le document de 80 pages intitulé Pour réussir ta vie sentimentale et sexuelle contient en effet des passages jugés particulièrement douteux, notamment sur l'homosexualité. Cette dernière y est décrite par l'auteur, le père Jean-Benoît Casterman, comme "résultant d’une évolution psychique marquée par l’influence excessive ou insuffisante du père ou de la mère dans l’enfance; ou suite à des perversions d’adultes qui ont provoqué une attirance pour le même sexe ou une répulsion pour l'autre sexe". Le texte ajoute que "personne ne choisit une tendance homosexuelle et on n’en est pas spécialement heureux. C’est pourquoi les personnes homosexuelles méritent toute notre considération", tout en avertissant les jeunes: "Ne te définis pas par cette tendance, qui n’est pas irrémédiable et peut-être surmontée (...) N’active pas à cette tendance en passant à l’acte".

D'autres parte de la brochure se laisse aller à d'autres messages jugés particulièrement rétrogrades. Il est ainsi expliqué aux jeunes filles qui tomberaient enceintes que "la solitude ou la panique te pousseront à l’irréparable, que tu regretteras toute ta vie", condamnant ainsi, sans utiliser le mot, l'avortement. Tout en rappelant les bienfaits de "l'abstinence".

livre-sexe-eglise-manuel-brochure-francesoir.jpg

Le but de la brochure est d'inciter les jeunes gens à chercher "l'amour vrai" malgré "un monde matérialiste et relativiste". La communauté Saint-Jean, à laquelle appartient l'auteur, explique sur sa page de recommandation du livre que la brochure jouit d'un certain succès, en étant à sa dixième édition et six traductions, rajoutant de manière étrange, "dont une en arabe (Liban) et bien sûr une version africaine". Une mention faisant sans doute référence aux 18 ans d'expérience de son auteur dans le domaine de l'éducation sexuelle en Afrique pour lutter contre l'expansion du Sida.

Le directeur de l'établissement a jugé "malencontreuse" la circulation de cette brochure parmi les élèves, assurant, le vendredi 25, que "l’équipe pastorale du lycée et moi-même n’avions pas pris le temps nécessaire pour examiner attentivement ce document dont les contenus ne reflètent en rien la réflexion que nous voulons conduire avec nos élèves".