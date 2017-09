Hong Kong: un Chinois perd la vie dans une attraction baptisée "Enterré vivant"

La journée de détente et d'amusements a viré au drame. Alors qu'il se trouvait dans le plus grand parc de loisirs d'Hong Kong (Ocean Park), samedi 16, un Chinois de 21 ans a perdu la vie dans une attraction baptisée "Enterré vivant", une sorte de maison hantée qui promet aux visiteurs de vivre une expérience hors du commun. Selon un communiqué de la police locale, il se serait perdu dans le labyrinthe du manège et "aurait pénétré dans une zone technique où les visiteurs ne sont pas censés accéder" avant d'être "frappé par une partie du mécanisme". Cette dernière servait à déclencher l’ouverture du cercueil-toboggan.

D'après les déclarations du responsable du complexe de loisirs, le jeune homme a été retrouvé inconscient quelques minutes après avoir poussé les portes de l'attraction, manège qui donne pour mission aux visiteurs de "lutter pour s'échapper d'un sombre et sinistre tombeau".

Police inside the Hong Kong Ocean Park haunted house now where a young man lost his life ytd @SCMP_News No updates from Park today yet pic.twitter.com/Oz0J9sHYWB

— Phila Siu (Bobby) (@phila_siu) 17 septembre 2017