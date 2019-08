Il mord dans le cou d'un coq et le décapite avec ses dents (vidéo choc)

La vidéo a suscité indignation, colère et dégoût sur les réseaux sociaux. Sur les images choquantes, relayées par Daniel Raposo, membre de la Fondation Brigitte Bardot, on aperçoit Bixente Larralde, un champion de pelote basque, planter ses dents dans le cou d'un coq et tirer fort pour le décapiter.

Les faits remonteraient au mois de juin, et auraient eu lieu à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques) lors d'une soirée entre amis, bien arrosée à en croire les bouteilles d'alcool juchant la table et les rires gras des témoins de la scène.

"Je suis tombé sur cette vidéo par hasard sur un autre réseau social. Je me suis débrouillé pour me la procurer et identifier l’auteur des faits", a expliqué Daniel Raposo à La République des Pyrénées, signifiant par la même occasion l'intention de sa fondation de déposer plainte pour actes de cruauté envers un animal.

Bixente Larralde, qui a depuis la diffusion de la vidéo été menacé de mort sur les réseaux sociaux, n'a pas commenté la plainte, mais a dit "assumer son erreur et être conscient de son mauvais geste", sur le site d'informations locales Mediabask.

Le sportif risque jusqu'à 30.000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement pour ces faits.

Ci-dessous le tweet de Daniel Rapose contenant la vidéo en question (âmes sensibles s'abstenir):