Il pense avoir grossi, c'est une tumeur de 35 kilos (photo)

C'est la plus grosse tumeur que son médecin n'a jamais vue. Hector Hernandez, un Américain de 47 ans, était pourtant persuadé d'avoir pris du poids. Pendant des mois, il a enchaîné les régimes et pourtant, son ventre a continué de grossir.

"Je portais de grosses vestes pour le dissimuler, mais c'était très visible", s'est-il souvenu dans les colonnes du New York Times jeudi 29.

En quelques mois son ventre a grossi de façon considérable et le quadragénaire s'est finalement inquiété lorsqu'il a remarqué que le reste de son corps maigrissait.

Il n'avait pas mal à la tumeur elle-même mais se plaignait d'hypertension artérielle, d'essoufflement, de constipations et de brûlures constantes à l'estomac. Il a donc consulté un docteur.

En 2016 donc, après un an de croissance, des experts lui ont diagnostiqué une liposarcrome: une forme rare de cancer qui au niveau des tissus graisseux.

"I just thought I was fat," he said. "I've always been a big guy." https://t.co/yP1NjLjH1a

