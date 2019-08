Il "perd" sa femme au poker et laisse les joueurs la violer

Une Indienne a déposé plainte début août pour viol en réunion, son mari ayant selon elle laissé deux de ses proches la violer pour éponger une dette de poker. La victime aurait été agressée deux fois à quelques heures d'intervalle, et se serait heurtée à des policiers qui ont refusé dans un premier temps de recueillir sa plainte.

Les faits allégués se sont produits à Jaunpur dans la région de l'Uttar Pradesh (nord de l'Inde). Selon les médias locaux, l'homme, alcoolique et accro aux jeux d'argents, avait pour habitude d'inviter deux proches chez lui pour des parties de poker très arrosées. N'ayant plus les moyens de suivre, il aurait "parié" sa femme et perdu.

Le mari aurait alors laissé les deux hommes violer sa femme. Celle-ci affirme s'être ensuite réfugiée chez son oncle, mais l'horreur était encore loin d'être terminée pour elle. Son époux serait venu la chercher, reconnaissant son "erreur" et s'excusant. Il l'a convaincue de rentrer au domicile conjugal en voiture, avec ses agresseurs. Sur le chemin, il se serait arrêté pour permettre aux deux hommes de la violer à nouveau.

Et une autre épreuve attendait encore la malheureuse victime. Alors qu'elle avait décidé de porter plainte, les policiers auraient dans un premier temps refusé de lancer la procédure et il aurait fallu que la victime se rende au tribunal pour que sa plainte soit enregistrée.

Environ 40.000 cas de viols sont signalés chaque année en Inde, selon les statistiques officielles. Les observateurs estiment que ce chiffre n'est que la partie émergée de l'iceberg en raison de la forte culture du silence qui prévaut sur ce sujet dans la société indienne. Il paraît en effet très faible pour un pays-continent de plus d'1,3 milliard d'habitants. A titre de comparaison, en France 16.500 plaintes pour viol ont été déposées en 2017 alors que l'Hexagone est 20 fois moins peuplé.