Il retrouve son appartement saccagé, Airbnb lui propose d'acheter son silence

Airbnb espérait passer l'affaire sous silence pour éviter une mauvaise publicité, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Un utilisateur du service de location de logements entre particuliers a dénoncé sa réaction après que son appartement a été ravagé par les locataires. Il a également révélé que le site a proposé de le payer s'il n'ébruitait pas l'affaire.

Luciano Dinulescu est passé par Airbnb pour louer son appartement londonien pendant les vacances de Noël dernier. Mais ses occupants se sont révélé être des "hooligans" a-t-il expliqué au journal britannique Observer.

Tapage nocturne , intervention de la police incapable de faire sortir les occupants déchaînés, dégâts, reliefs d'alcool et de drogue... il a découvert à son retour l'appartement et les parties communes dans un état lamentable, pour un préjudice estimé à environ 7.500 euros. Luciano Dinulescu a donc cherché à faire jouer les obligations de confiance et de sécurité d'Airbnb. Après deux mois d'échanges et de fourniture de divers documents, il raconte avoir été contacté par un membre du site qui lui demande ces mêmes pièces.

Dans un premier temps, l'entreprise lui propose la maigre compensation d'environ 1.600 euros. Excédé, le propriétaire décide alors de raconter son histoire à l' Observer, lequel contacte Airbnb. Les choses s'accélèrent alors. Un premier versement est effectué sur le compte de Luciano Dinulescu et Airbnb s'engage à le compléter pour un total au-delà de la somme initialement réclamée (7.300 livres soit plus de 8.500 euros) contre la signature d'un accord de confidentialité. Mais le client refuse de laisser la société "s'en sortir comme ça".

Un remboursement classique a finalement été obtenu par Luciano Dinulescu. Airbnb a de son côté expliqué que "le traitement de base accordé à ce cas n'est pas à la hauteur des standards que nous nous sommes fixés" et que les expériences de ce type sont "rares" au regard de ses centaines de millions d'inscrits.