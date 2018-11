Ils tombent sur le corps momifié d'un petit frère dont ils ignoraient l'existence

Ils ont fait une macabre découverte et déterré un terrible secret de famille. En février dernier, un frère et deux sœurs -qui venaient de perdre leur mère- sont tombés dans la maison de leur enfance à Northallerton (Angleterre) sur le cadavre momifié d'un bébé, enveloppé dans un lange et caché dans un placard sous les escaliers.

Horrifiés, ils ont alerté les autorités qui ont mené l'enquête pendant plusieurs mois et finalement révélé les résultats de l'autopsie ce mercredi 21.

Le bébé était en réalité un petit garçon vraisemblablement né à terme et dont la mère de cette fratrie avait accouché en août 1968. Ils avaient donc eu un petit frère dont ils ignoraient l'existence.

Leur défunte mère Carol et son ex-mari Melvin, qui était donc le père du bébé, ne leur avaient jamais révélé la naissance de ce bébé.

Lire aussi: ils achètent une maison et découvrent plus de 50 cadavres de chats dans le jardin

L'autopsie des restes de l'enfant, bien trop abîmés par les cinquante années passées dans une boîte sous les escaliers, n'a pas permis de déterminer les causes de la mort.

Carol a pu faire un déni de grossesse. Selon le site TeessideLive, Melvin, qui est toujours en vie, a été interrogé et a expliqué n'avoir jamais eu connaissance de la quatrième grossesse de sa femme. Il a assuré aussi n'avoir jamais su que le cadavre de ce fils dont il ignorait tout reposait dans cette boîte cachée dans la maison familiale.

En 1968, le couple était toujours uni. Ils n'ont divorcé qu'en 1996 alors que les trois autres enfants étaient adultes.