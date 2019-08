Images glaçantes de la tornade au Luxembourg, des dégâts en France (vidéo)

Une tornade a balayé le sud-ouest du Luxembourg et a traversé la frontière française pour faire des dégâts en Meurthe-et-Moselle, vendredi en fin d'après-midi.

Côté Luxembourg, la ville de Pétange a été particulièrement touchée et au moins sept personnes ont été blessées.

Les services météorologiques locaux ont détecté des rafales de vent allant jusqu'à 130 km/h.

Spectaculaires images de la #tornade qui a frappé le nord de la Meurthe-et-Moselle et le sud-ouest du Luxembourg peu avant 18h ! Vidéo depuis Pétange. (https://t.co/P1praY7xKq) pic.twitter.com/36rFa73HPn — Météo Express (@MeteoExpress) 9 août 2019

Des centaines de maisons ont vu leurs toitures arrachées. Les vidéos postées sur les réseaux sociaux par les internautes sont à glacer le sang. On y voit des débris voler dans tous les sens, et la tornade réellement se former. Des images apocalyptiques.

En France, où 26 départements de l'Est et du Centre étaient en vigilance orange vendredi, la tornade a touché le nord de la Meurthe-et-Moselle. Les communes de Longwy et Herserange ont subi d'importants dégâts, mais aucun blessé n'est à déplorer.

Une trentaine de maisons ont été abîmées et la toiture d'une école a été sérieusement endommagée à Longwy.

Les orages et les rafales de vent étaient accompagnés de fortes précipitations et de chutes de grêle.

En Moselle, une rafale de vent a même dépassé les 150 km/h (au nord de Bitche).