Incarcéré, le chanteur marocain Saad Lamjarred impliqué dans une nouvelle affaire de viol

De nouvelles accusations sexuelles viennent de surgir, aggravant le cas de Saad Lamjarred, le chanteur marocain incarcéré depuis octobre 2016 à Fleury-Mérogis dans l'Essonne pour viol et violences volontaires sur une jeune femme de 20 ans.

Selon une information du Parisien publiée ce jeudi 23, Saad Lamjarred a été interrogé le 14 février par les enquêteurs de la DPJ dans le cadre d'une autre affaire où il est à nouveau soupçonné de viol. Une Franco-Marocaine de 28 ans a déposé plainte contre le crooner marocain de 31 ans en novembre dernier pour agression sexuelle.

La victime, qui souhaite rester anonyme, avait raconté à l'époque avoir rencontré le prévenu lors d'une soirée de la jet-set marocaine à Casablanca. Il aurait proposé de la raccompagner chez elle mais les deux individus auraient fait un détour par chez lui, là où les faits se sont déroulés. Le chanteur aurait commencé par embrasser la jeune femme, alors qu'il avait consommé de l'alcool et de la cocaïne, avant d'abuser d'elle, selon une source proche du dossier. Par honte, elle avait retiré sa plainte, mais les enquêteurs avaient poursuivi les investigations.

Lors de son audition, Saad Lamjarred a assuré n'avoir jamais rencontré la plaignante. Contacté par le Parisien, le parquet de Paris n'a pas souhaité commenter cette information.

Ces nouvelles accusations s'ajoutent à deux précédentes. En 2010, il avait été accusé de viol lors d'un séjour à New York mais avait rapidement quitté les Etats-Unis après avoir payé sa caution. Le 26 octobre 2016, il avait été arrêté après l'agression d'une jeune fille de 20 ans. Cette dernière avait été retrouvée par des employés de l'hôtel Marriott dans le VIIIe arrondissement de Paris. Elle était en sous-vêtements et poursuivie par le chanteur, sous alcool et cocaïne. C'est suite à cette agression sexuelle qu'il a été incarcéré. Et depuis le 28 octobre 2016, il attend toujours que la justice accède à ses nombreuses demandes de remise en liberté conditionnelle.