Incendie au Portugal: 62 morts selon le dernier bilan, des victimes témoignent (photo)

A Pedrogao Grande, dans le district de Leiria (centre du Portugal), la forêt se consume toujours. Déclenché dans la nuit du samedi 17 à ce dimanche 18, l'incendie a fait au moins 62 morts selon un bilan diffusé dimanche à 14h30 et qui ne fait que s'alourdir.

"Nous rentrions à la maison et nous nous sommes retrouvés sur la route où s'est déclenché l'incendie! C'était un moment horrible", a raconté Jessica, une Portugaise de 18 ans qui était venue passer une journée à la plage avec ses parents, à Franceinfo. "Je n'ai pas vu le feu entièrement, mais seulement le début. Nous avons cru que nous allions mourir. Nous avons eu la chance de pouvoir faire demi-tour de telle sorte que le feu ne nous attrape pas" a-t-elle ajouté.

"Tout a brûlé très vite à cause de la violence du vent. Les flammes sont passées à deux ou trois kilomètres de ma maison. On avait déjà eu des incendies dans la région, mais jamais de morts", a témoigné Isabel Ferreira, 62 ans, qui réside dans un village des alentours au Point. "Je connaissais plusieurs des victimes. Une de mes collègues a perdu sa mère et sa fille de quatre ans, car elle n'a pas réussi à les sortir de l'arrière de la voiture".

L'adolescente a posté une photo sur Twitter où l'on voit un ciel aux couleurs de la braise avec en commentaire,"Je peux dire que j'ai été en enfer et que j'en suis revenue".

Eu posso dizer que sim estive no inferno e voltei ): #PrayForPortugal pic.twitter.com/QuWAY8xG8a — Jessica (@jesyafonso) 18 juin 2017

Près de 900 pompiers, 300 véhicules et deux canadairs ont été mobilisés pour éteindre le feu qui s'étend sur quatre fronts, dont deux d'une très grande violence.