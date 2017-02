Strasbourg: incidents avant le rassemblement des Kurdes d'Europe

Le grand rassemblement des Kurdes d'Europe a lieu tous les ans depuis 18 ans à Strasbourg. La prochaine manifestation pour exiger la libération du leader Abdullah Ocalan et la reconnaissance du Kurdistan aura lieu samedi 11. Chaque année, des milliers de personnes y participent sous bonne garde policière.

Mais des incidents opposant des membres des communautés kurde et turque se sont produits mardi 9 à Saverne à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg dans le Bas-Rhin.

Une centaine de militants pro-kurde est partie à pied le 1er février du Luxembourg pour arriver samedi 11 à Strasbourg et ainsi participer à la grande manifestation. Mais certains de ces militants ont été interpellés à la suite de violences mardi 9.

Deux hommes turcs, père et fils, ont été pris à parti et frappés par des militants alors qu'ils filmaient le cortège se rendant à Strasbourg. Suite à cet incident ils ont été hospitalisés et gendarmes ont souligné que les agresseurs avaient été interpellés.

Quelques jours avant cet incident c'est le groupe de marcheurs qui s'était fait agressé par des membres de la communauté turque à Sarre-Union à 80 km au nord de Saverne.

Les tentions sont palpables entre les deux communautés à la veille du grand rassemblement à Strasbourg. Plus de 15.000 personnes y avaient participé l'année dernière. En plus d'un service d'ordre interne à l'organisation de la manifestation, le cortège sera sous surveillance policière pour éviter tout incident.