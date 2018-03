Inde: un patient forcé de se servir de sa jambe amputée comme oreiller

Un jeune homme Indien de 28 ans, prénommé Ghanshyam, a récemment vécu l'enfer après un terrible accident de bus. Grièvement blessé, il a dû être transporté en urgence à l'hôpital Maharani Laxmibai dans l'Etat de l'Uttar Pradesh (centre de l'Inde), où il a été amputé.

Jusque-là, bien que la situation soit dramatique et traumatisante pour lui, rien qui ne sorte de l'ordinaire après un grave accident de la route. Mais les conditions sanitaires dans lesquelles les suites de l'opération se sont déroulées ont provoqué un tollé dans les médias locaux, puis internationaux une fois l'affaire ébruitée.

#UttarPradesh: Attendants of a patient allege that staff at Maharani Laxmi Bai Medical College, Jhansi used his severed leg as a pillow for him after he was admitted there upon meeting with an accident, College Principal says 'We've set up committee to probe & will take action'. pic.twitter.com/lJFJ3SCjWf

— ANI UP (@ANINewsUP) 10 mars 2018