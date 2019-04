Indre: une journaliste menacée de mort sur une manifestation (témoignage)

Une manifestation était organisée samedi à Châteauroux par la Ligue des droits de l'Homme, et à laquelle participaient des personnalités politiques, des syndicats et des Gilets jaunes, contre la loi anticasseurs récemment votée par le Parlement.

Lise Nicolle, journaliste à Bip TV (chaîne d'information locale), couvrait l'événement. Et alors qu'elle recueillait des témoignages et qu'elle filmait les manifestants, un homme s'est approché d'elle et a menacé de l'égorger.

"Si jamais je vois mon visage sur l'une de tes images, je te retrouve et je t'égorge", lui a-t-il dit en s'approchant de son visage et en mimant le geste de l'égorgement avec son pouce.

La journaliste a confié à France Bleu Berry que les gens autour d'elle s'étaient inquiétés de son état de santé car elle a été très choquée par cette agression et a blêmi.

L'homme aurait été rapidement identifié. Il s'agirait de quelqu'un qui occuperait les ronds-points depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, mais aucune information ne fait état d'antécédents judiciaires pour l'instant.

Lise Nicolle a déposé une main courante. Lundi elle déposera plainte auprès de la Procureure de la République. Sa rédaction fera de même.