Infanticide de Berck: la santé mentale de Fabienne Kabou au centre des débats

Fabienne Kabou est-elle "folle"? Le procès en appel de la femme accusée d'avoir assassiné sa fillette en l'abandonnant à marée montante sur une plage de Berck (Pas-de-Calais) en 2013 a débuté ce vendredi 8, mais il ne répondra pas à cette question car le terme n'existe ni en droit ni en médecine. La question de sa santé mentale est au centre des interrogations et conditionnera l'issu du procès.

Les avis des experts psychiatriques divergent pour expliquer comment cette femme a pu laisser ainsi mourir Adélaïde, 15 mois. Livrant un récit glaçant, elle avait dit en première instance n'avoir pas d'autre explication que "la sorcellerie". "Un mécanisme de défense contre l’effondrement", selon un expert psychiatre. Il s'agit pour un autre, cité par La Voix du Nord d'une "grande délirante". Une consoeur évoque "un cas historique de psychose délirante paranoïaque" auquel une troisième experte ajoute une "tonalité persécutive, typique d’un délire chronique paranoïaque inspiré de la magie noire africaine. Même sa préméditation est délirante".

En première instance, la cour avait retenu l'altération du discernement de Fabienne Kabou au moment des faits après une première bataille d'experts entre troubles "psychiatriques" ou "psychiques" . Autrement dit, la cour avait reconnu l'existence de troubles mentaux, estimant cependant que l'accusée était pénalement responsable de ses actes. Elle avait été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle.

Si son discernement était cette fois considéré comme "aboli" au moment des faits, elle ne pourrait être jugée et bénéficierait d'une ordonnance de non-lieu. Cela n'empêcherait cependant pas son internement dans un établissement spécialisé.

C'est ce que réclame à nouveau la défense dans ce second procès. Son avocate Me Fabienne Roy-Nansion demande ainsi qu'on"arrête de condamner des personnes qui souffrent de pathologie mentale à vingt ans de réclusion criminelle". Fabienne Kabou a plaidé non coupable.

La présence de nombreux détenus atteints de maladies psychiatriques dans les prisons est un des grands débats de la politique pénale et carcérale.