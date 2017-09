INFO FRANCE SOIR: Qui est Nordahl L., le principal suspect dans la disparition de la petite Maëlys?

EXCLUSIF - C'est finalement une trace ADN retrouvée dans la voiture qui a amené à sa seconde arrestation, sa mise en examen et son placement en détention provisoire. Après avoir été relâché à l'issue d'une première garde à vue, Nordahl Lelandais est redevenu le principal suspect dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Maelys, disparue depuis plus d'une semaine à Pont-de-Beauvoisin (Isère).

Le suspect est âgé de 34 ans. Vivant chez ses parents sur la commune de Domessin (Savoie) à quelques kilomètres des lieux de la disparition de l'enfant, il est décrit comme un homme qui "vit de petits boulots et d'intérim" et est actuellement en arrêt maladie. Visiblement passionné d'élevage canin, Nordahl Lelandais s'était mis à son compte quelques mois en 2010.

Il a d'ailleurs expliqué que si des traces ADN de la petite Maëlys ont bel et bien été retrouvées dans sa voiture, c'est parce que l'enfant aurait pénétré dans le véhicule pour y vérifier la présence de ses chiens.

Interrogée sur RTL, la mère de Nordahl Lelandais a assuré que son fils "n'est pas un monstre" et qu'"à aucun moment il pourrait faire une chose pareille, c'est pas possible (…) C'est un garçon gentil qui ne ferait pas de mal à personne".

Son nom circulait depuis plusieurs jours déjà mais il était compliqué de le révéler compte tenu du fait que le jeune homme avait finalement été relâché d'une garde à vue pourtant prolongée. Désormais, Nordhal Lelandais est mis en examen, officiellement principal suspect. FranceSoir a donc décidé de révéler les informations disponibles, confirmées et recoupées par nos sources locales et officielles. Ce qui ne change en rien la présomption d'innocence de celui qui n'est, à ce stade, ce lundi matin, encore qu'un suspect. Il est important de le rappeler car l'enquête n'est pas encore bouclée et que l'histoire regorge d'erreurs judiciaires voire de drames liés à une présomption d'innocence bafouée. Aux autorités de chercher et révéler la vérité.