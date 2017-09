Inondations dans le nord-est: huit départements en alerte orange

Météo France a élargi son alerte. Huit départements du nord-est de la France ont été placés en vigilance orange en raison des fortes pluies attendues, a annoncé l'organisme ce mercredi 13.

La période de vigilance s'étend de mercredi 18h à jeudi 12h et concerne la Seine-et-Marne, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et la Meuse, liste de départements à laquelle est venu s'ajouter le Bas-Rhin dans la matinée.

Un phénomène à prendre au sérieux quant aux règles de sécurité et de prévention à observer, mais qui ne revêt pas un caractère exceptionnel selon Météo France. Sur la majorité de la zone, elle s'attend à enregistrer entre 40 et 60 millimètres de pluie, et localement jusqu'à 80 millimètres. Soit tout de même l'équivalent d'un mois de septembre entier de précipitation "en une douzaine d'heures" pour l'essentiel.

"Ces pluies intermittentes vont devenir plus continues en cours de journée, de la pointe bretonne à l'Allemagne. Elles s'intensifieront en cours d'après-midi puis en soirée, pour devenir modérées à fortes dans la nuit de mercredi à jeudi sur les départements placés en vigilance orange. Elles s'atténueront progressivement jeudi en début de matinée", ajouté également Météo France.

Face aux risques d'inondations, il est notamment recommandé de se renseigner sur les conditions de circulation avant de prendre la route, d'éviter les abords des cours d'eau et de ne s'engager sous aucun prétexte, à pied comme en voiture, sur une voie inondée.