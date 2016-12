Irak: un double attentat suicide tue au moins 27 personnes à Bagdad, Daech revendique l'attaque

Le mode opératoire est connu et la capitale irakienne a hélas déjà connu de telles tragédies: un double attentat suicide a tué au moins 27 personnes samedi 31 sur un marché très fréquenté du centre de Bagdad.

Le lieu et l’heure n’ont pas été choisis au hasard: les faits se sont déroulés sur le marché d’Al-Sinek, en plein cœur de la capitale irakienne, où se vend principalement des pièces pour les véhicules automobiles, à un moment où les acheteurs et les vendeurs étaient nombreux. Plusieurs employés de magasins de vente de pièces détachées étaient d’ailleurs réunies autour d’un petit-déjeuner lorsque la première explosion a retenti. Un deuxième kamikaze s’est fait sauter dans la foulée.

Il s'agit de la pire attaque depuis plus de deux mois dans la capitale irakienne. Mi-octobre, un kamikaze s’était fait exploser au milieu d’une cérémonie de condoléances dans un quartier chiite, tuant au moins 34 personnes. L’attaque de samedi a été revendiqué par Daech, ce qui ne faisait guère de doutes. L’Etat islamique revendique en effet la majorité des attentats suicide et des attentats à la bombe commis à Bagdad et dans le reste du pays.

Depuis plus de deux mois, l’armée irakienne lute aux portes de Mossoul (nord du pays) pour déloger de la deuxième ville irakienne les hommes de Daech. La cité est l’un des derniers bastions d’importance de l’Etat islamique dans le pays. Le premier ministre Haider al-Abadi avait promis de reprendre Mossoul avant la fin de l'année, ce qui ne sera donc pas le cas. Il a finalement repoussé l’échéance de trois mois.